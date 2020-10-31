Özel hastanelerde koronavirüs test ücreti 250 TL olacak
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Özel hastanelerde koronavirüs test ücreti 250 TL olacak

31.10.2020 11:22 | Son Güncelleme: 31.10.2020 11:43

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelgeye göre, koronavirüs testleri hem kamu hem de özel hastanelerde yapılabilecek. Yeni düzenlemeye göre, kamudaki gibi özel sağlık kuruluşlarında da test ücreti 250 TL civarında olacak.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığının tespiti için yapılan PCR testinin yapılmasına ilişkin yeni bir genelge yayımladı. Genelgeye göre, hem kamuda hem de özelde daha çok merkezde PCR testi yapılabilecek. Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Vekili Mehmet Gündüz imzasıyla il sağlık müdürlüklerine gönderilen genelgede, testin yapılacağı yerlere ilişkin bilgi verildi.

TEST ÜCRETİ 250 TL OLACAK

Test ücretlerine ilişkin de düzenlemenin yapıldığı genelgede, "Bütün numune alma ve test noktalarında bakanlığımızca belirlenen Kamu Sağlık Hizmet Tarifesinde belirlenen test ücreti geçerli olup Kamu Sağlık Hizmet Tarifesinde belirtilen ücret dışında herhangi bir bedel talep edilemeyecektir" dendi.

Yeni düzenlemeye göre, kamudaki gibi özel sağlık kuruluşlarında da test ücreti 250 TL civarında olacak.

"SONUÇLAR DAHA KISA SÜREDE ALINACAK"

Genelgeye ilişkin bilgi veren Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, özel kurumların da 24 saat PCR testi yapabileceğini böylece vatandaşların sonuçları daha kısa sürede alacağını söyledi. Bahat şunları söyledi:

"Öncesinde test için daha ağır şartlar vardı. Daha hızlı test için şimdi şartlarda kolaylaştırma var. Hastanelerde iki tane laboratuvar vardır. Biyokimya laboratuvarı bir de mikrobiyoloji laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarı olan hastanelerin şartları sağlamasıyla kamu sağlayıcıdan bunlar da görev alacaklar. Öncesinde sınırlı sayıda üniversite hastaneleri ve özel hastaneler 24 saat test yapabiliyordu. Şimdi bu testler çok daha fazla yerde yapılacak. Çok kurumda, 24 saat esasına göre yapılması isteniyor. Sonuçların erken çıkması isteniyor. Çünkü ne yazık ki sonuç çıkana kadar insanlar sorumsuz davranıyor. Vatandaş sonuçlar çıkana kadar kendisinde Kovid-19 olabileceğini kabul etmek istemiyor. Şu anda yapılan her şey bulaş riskini azaltmak için yapılıyor." (Milliyet)

Özel hastanelerde koronavirüs test ücreti 250 TL olacak
Haber Yorumları (2)
ADANA: evet tavsiye ederim 250 tele ödediğiniz an bulaş riskiniz azalıyor haydi çocuklar aşıya yontulmuş fore kazzık sunuma hazır.
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BBB: 250 tl alıyorsun birde bunun dışında başka ücret alınmayacak diyip algı yapıyorsun hadi ordan
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