(Özel haber) Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 2.'si olarak Şuhutluları sevince boğdu

- (Özel haber) Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye 2.cisi olarak Şuhutluları sevince boğdu Antalya'ın Kemer ilçesinde 17-20 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonasında rakibini yenerek Türkiye ikincisi olup gümüş madalya kazanan Hasan Daldal, tüm Şuhut'luları sevince boğdu.