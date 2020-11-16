(Özel haber) Tolunay Kafkas: "Son maçımızı iyi bitirmek istiyoruz"
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(Özel haber) Tolunay Kafkas: "Son maçımızı iyi bitirmek istiyoruz"

16.11.2020 20:21 | Son Güncelleme: 16.11.2020 20:25
(Özel haber) Tolunay Kafkas:

Türkiye 21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Yarın Kosova ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası maçının hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye 21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Yarın Kosova ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tolunay Kafkas, "Avusturya maçının verdiği özgüven ile son maçımızı iyi bitirmek istiyoruz" dedi.

Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova maçının hazırlıklarına bugün Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamladı. Kosova maçı ile ilgili açıklamalarda bulunan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Oyuncularıma güveniyorum ve inanıyorum. Önemli bir galibiyet aldık Avusturya Milli takımı iyi bir takım. 7 tane 2000 doğumlu üzeri oyuncumuz vardı sahada. Geleceğin takımıyla da oynamaya çalıştık. Bu bağlamda da iyi işler yaptık. İlk yarı için oyunun kontrolünü çok sağlayamadık. İkinci devre daha iyi oynadık. Eksiklerin olması doğaldır. Bu grupta son Kosova maçını oynayacağız. Avusturya maçının verdiği özgüven ile son maçımızı iyi bitirmek istiyoruz. Sonra yeni bir takım oluşacak. Avrupa Şampiyonasına tekrar başlayacağız. Amaçlarımızdan bir tanesi A Milli Takıma oyuncu vermek. Umarım İki-üç oyuncumuzu A Milli Takıma verebilirsek görevimizi tamamlamış olacağız "diye konuştu.

Milliler yarın Saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşma ile Avrupa Şampiyonası grup mücadelesini tamamlayacak. - SAMSUN

(Özel haber) Tolunay Kafkas: 'Son maçımızı iyi bitirmek istiyoruz'
(Özel haber) Tolunay Kafkas: 'Son maçımızı iyi bitirmek istiyoruz'
(Özel haber) Tolunay Kafkas: 'Son maçımızı iyi bitirmek istiyoruz'
(Özel haber) Tolunay Kafkas: 'Son maçımızı iyi bitirmek istiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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