(Özel haber) Reha Erginer: "Geçen sezonun izlerini silmek istiyoruz"

- (Özel haber) Reha Erginer: "Geçen sezonun izlerini silmek istiyoruz" Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, lige iyi başlamadıklarını belirterek, "Yeni transferlerin bölüm bölüm farklı zamanlarda aramıza katılması bizi sıkıntıya soktu.

- (Özel haber) Reha Erginer: "Geçen sezonun izlerini silmek istiyoruz"

BOLU - Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, lige iyi başlamadıklarını belirterek, "Yeni transferlerin bölüm bölüm farklı zamanlarda aramıza katılması bizi sıkıntıya soktu. İlk maçta da bunun sıkıntılarını gördük. Biz aslında önce geçen sezonun izlerini silmek istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezonda ilk maçına deplasmanda Balıkesirspor karşısında çıktı. İlk maçında deplasmanda sahadan 1-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlı ekip ligin 2. haftasını bay olarak geçti. Boluspor, ligin 3. haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile oynayacağı karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

"Beklediğimden kötü bir oyun oynadık"

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "Artık ligi başlattık. Sezon başında iyi bir kamp dönemi geçirdik ama bazı oyuncuların geç aramıza katılması, yeni transferlerin bölüm bölüm farklı zamanlarda aramıza katılması bizi sıkıntıya soktu. İlk maçta da bunun sıkıntılarını gördük. Lige iyi başlamadık. Aslında başlangıcın sancılı olacağını biliyorduk ama beklediğimden kötü bir oyun sergiledik. Bu tip başlangıçlar moral bozabilir. Yeri geldiğinde normal sayılabilir ama bizim bakış açımız farklı. Biraz zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yeni bir takımız. Milli maç arasından sonra daha iyi bir Boluspor izleteceğiz" dedi.

"Yeni bir takım kuruyoruz"

Adaptasyon sürecini ortadan kaldırmak istediklerini belirten Erginer, "Biz aslında önce geçen sezonun izlerini silmek istiyoruz. Yeni bir takım kuruyoruz. Çok fazla oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Fazla sayıda da transfer yaptık. Öncelikle amacımız adaptasyon sürecini ortadan kaldırmamız. Ondan sonra da standart bir oyun yakalamak. Biz iç sahada, dış sahada belli bir standartta oyun oynamak istiyoruz. Öncelikle amacımız bu oyun düzeyine ulaşmak. Ondan sonra bu ulaştığımız oyun düzeyinde skorla beraber bir standart yakalayıp belli bir düzeyde devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Herkes hedef peşinde"

Lige maç maç bakmak gerektiğini ifade eden Erginer, "Bu ligde herkes hedef peşinde. Çoğu takım şampiyonluk ve play-off iddiasıyla lige başlıyor. Hedefleri koymak çok problem değil. Esas problem sahada bu hedeflere ulaşabilecek davranışları gösterebilmek. Lige bence maç maç bakmak lazım. Bu size uzun vadeli hedeflerinize ulaştırır. Onun için öncelikle iyi futbol oynamak istiyoruz. Geçen seneki gibi iç sahada kötü bir performans sergilemek istemiyoruz. Bu standart oyunu yakaladıktan sonra maçlara hafta hafta bakıp ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeni transferler olabilir"

Transfer dönemi bitene kadar yeni transferler olabileceğini açıklayan Erginer, "Mevcut şartlar içinde yönetimimizin transfer anlamında çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. İyi transferler yapıyoruz. Bu zamanlama açısından baktığımızda biraz geç katılan arkadaşlar var ama içinde bulunduğumuz konjonktürde çok normal. Bunu da çok doğal karşılıyorum. Bunu da telafi etmek için zamana ihtiyacımız var. Transfer süreci bitene kadar aramızdan ayrılan oyuncular da olabilir. Yeni transferler de olabilir. Net bir şey söylemiyorum. Transferin ucu bizim için transfer dönemi bitene kadar açık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem