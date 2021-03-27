(Özel haber) Rahmi Vardı: "Boupendza'nın test sonucuyla ilgili bir tespit yok"

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, golcü futbolcu Boupendza'nın ülkesinin milli takımında korona virüse yakalandığına dair çıkan haberlere ilişkin, "Şu an Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz.

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, golcü futbolcu Boupendza'nın ülkesinin milli takımında korona virüse yakalandığına dair çıkan haberlere ilişkin, "Şu an Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Öyle bir tespit yok. Geldikten sonra test yapılıp açıklama yapılacak" dedi.

Hatayspor'un golcü futbolcusu Aaron Boupendza'nın, Gabon Milli Takımı'nda korona virüse yakalandığı yönünde çıkan haberlerin ardından Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Vardı, ellerinde tespit edilmiş böyle bir durumun olmadığını vurgulayarak, "Kendi ülkesindeki gazeteciler böyle bir haber yapmış. Kendi takımıyla herhangi resmi bir bağlantı kurulmadı. Şu an Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Öyle bir tespit yok. Geldikten sonra test yapılıp açıklama yapılacak" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı