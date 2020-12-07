(Özel haber) Kuddusi Müftüoğlu o paylaşımlara cevap verdi
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(Özel haber) Kuddusi Müftüoğlu o paylaşımlara cevap verdi

07.12.2020 14:52 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:37

- (Özel haber) Kuddusi Müftüoğlu o paylaşımlara cevap verdi Sosyal medyada trol hesap tarafından kendisinin ismiyle hakemleri eleştiren paylaşımlarla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, "En ufak paylaşımım...

- (Özel haber) Kuddusi Müftüoğlu o paylaşımlara cevap verdi

ANTALYA - Sosyal medyada trol hesap tarafından kendisinin ismiyle hakemleri eleştiren paylaşımlarla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, "En ufak paylaşımım ve herhangi birine bilgi vermem söz konusu olmamıştır" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, Denizspor - Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyada trol hesap tarafından kendisinin ismiyle hakemleri eleştiren paylaşımlar yapılmasına tepki gösterdi. Bu yorumların gerçeği yansıtmadığını İhlas Haber Ajansı'na aktaran Müftüoğlu, çok üzüldüğünü söyledi.

"Hakem camiası benim kendi camiam"

Sosyal medyada kendisiyle ilgili bazı paylaşımlar görerek üzüntüyle karşıladığını belirten Müftüoğlu, "Ben uzun zamandır bu konuda herhangi bir açıklama ve yorum yapmadım. Zaten MHK Başkanlığını 4 yıl önce bıraktım. Hakem camiası benim kendi camiam, bu konuda en ufak yorum da yapmam. Şu anki MHK Başkanı Serdar Tatlı da benim arkadaşım olur. Cesareti ve dürüstlüğüyle zaten kendisini çok iyi tanırım. Bu konuda yapılan tüm yorumların ve değerlendirmelerin doğru olmadığını söyleyebilirim. En ufak paylaşımım ve herhangi birine bilgi vermem söz konusu olmamıştır" dedi.

"Böyle bir şey hiçbir zaman paylaşmadım ve işin içinde de olmadım"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmadığı dile getiren Müftüoğlu, "Sadece Twitter hesabım var, onu da 4 yıldır kullanmıyorum. Şahsım adına başka sosyal medya hesabı yok. Bu yapılan değerlendirmeleri kendilerine bırakıyorum fakat böyle bir şey hiçbir zaman paylaşmadım ve işin içinde de olmadım" diye konuştu.

(Özel haber) Kuddusi Müftüoğlu o paylaşımlara cevap verdi
(Özel haber) Kuddusi Müftüoğlu o paylaşımlara cevap verdi
(Özel haber) Kuddusi Müftüoğlu o paylaşımlara cevap verdi
(Özel haber) Kuddusi Müftüoğlu o paylaşımlara cevap verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

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