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(Özel haber) Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'a yönetim ve Emre Belözoğlu'nun güveni tam. 27 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezonun planlamasında kadroda düşünülüyor.

(Özel haber) Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam
23.07.2020 12:49 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:03

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'a yönetim ve Emre Belözoğlu'nun güveni tam. 27 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezonun planlamasında kadroda düşünülüyor.

Bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle forma şansı bulamayan ve takımdan uzun süre ayrı kalan Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'dan iyi haber geldi. Sakatlığı tamamen geçen başarılı futbolcu bu hafta içi takımla beraber antrenmanlarda yer alırken, yönetim ve yeni sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, Çiftpınar'a güvenlerinin tam olduğu söyledi. 27 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezonun planlamasında önemli bir rolü olacağı da belirtildi.

Sadık Çiftpınar'ın kendisine gelen teklifleri reddettiği, ayrılmayı düşünmediği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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