(Özel haber) Faruk Süren: "Galatasaray ile ilgilenmek lazım"
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(Özel haber) Faruk Süren: "Galatasaray ile ilgilenmek lazım"

(Özel haber) Faruk Süren: 'Galatasaray ile ilgilenmek lazım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, "Galatasaray ile ilgilenmek lazım. Ben üyeyim diye gezememek lazım. Katılımın böyle olması ve çok adayın bulunması güzel" dedi.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, "Galatasaray ile ilgilenmek lazım. Ben üyeyim diye gezememek lazım. Katılımın böyle olması ve çok adayın bulunması güzel" dedi.

Galatasaray'da gerçekleşen Seçimli Olağan Genel Kurul'da, sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Katılımın daha da fazla olmasını arzu eden Süren, "Katılım olması iyi. Ama daha da artmasını ben arzu ediyorum. Neticede 8 bin 300 üye aidatını ödemiş, seçime katılabilir durumda. Dolayısıyla en az bu sayının yüzde 50'sini burada istiyorum. Galatasaray ile ilgilenmek lazım. Ben üyeyim diye gezememek lazım. Katılımın böyle olması güzel. Çok aday olması da güzel. Demek ki çok insan değişik açılardan konuya bakarak, çözüm üretip, o çözümün hizmetini sunmak istiyor. Bu nedenle bizim oyumuzu istiyorlar. İnşallah Galatasaray için hayırlısı olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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(Özel haber) Faruk Süren: "Galatasaray ile ilgilenmek lazım" - Haberler Spor
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