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(Özel haber) Beşiktaş Başkanı Çebi'den genç girişimcinin restoranına sürpriz

- (Özel haber) Beşiktaş Başkanı Çebi'den genç girişimcinin restoranına sürpriz Efsane Başkan Süleyman Seba'nın 'kasketi' Beşiktaş'a geri döndü 20 yaşındaki Yusuf Hazar Çırak, ortağı Erdal Yel'le birlikte Beşiktaş'ta restoran açtı Genç girişimci Yusuf Hazar Çırak: "İnanmak, başarmak ve...

03.07.2020 22:31 | Son Güncelleme: 03.07.2020 22:37

- (Özel haber) Beşiktaş Başkanı Çebi'den genç girişimcinin restoranına sürpriz

Efsane Başkan Süleyman Seba'nın 'kasketi' Beşiktaş'a geri döndü

20 yaşındaki Yusuf Hazar Çırak, ortağı Erdal Yel'le birlikte Beşiktaş'ta restoran açtı

Genç girişimci Yusuf Hazar Çırak: "İnanmak, başarmak ve güvenmek"

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ta 20 yaşındaki genç girişimci Yusuf Hazar Çırak ve ortağı Erdal Yel'in restoranının açılışına katıldı. Kurdele keserek açılışı yapan Çebi, mekanı gezerek içerideki misafirleri selamladı. Genç girişimci Çırak, "İnanmak ve güvenmek başarmanın yarısıdır" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul'da 20 yaşındaki genç girişimci Yusuf Hazar Çırak, ortağı Erdal Yel'in Beşiktaş Hakkı Yeten Caddesi üzerindeki restoranın açılışına katıldı. Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın kasketinden esinlenerek ismi kasket olan mekanın açılışına Başkan Çebi'nin yanı sıra iş adamı Şeref Yazoğlu, Galatasaray Basketbol Takımı Kaptanı Göksenin Köksal, İstanbul Bayburtspor Kulüp Başkanı Bünyamin Yazoğlu, Beşiktaş Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dino Belalidis ve sunucu Yeliz Akay katıldı. Meşalelerle ve marşlarla karşılanan Başkan Çebi, kurdele kesiminin yapılması sonrasında mekanı gezerek içeridekileri selamladı. Genç girişimci Çırak ve ortağı Yel de protokolü ve misafirleri mekan girişinde karşılayarak tek tek ilgilendi. Pandemi nedeniyle alınan tedbirlere harfiyen uyulduğu restorana giren müşterilerin ateşleri ölçüldü. Dezenfektan kullanımına özen gösterildiği restoranda masalara da el dezenfektanı bırakılması ihmal edilmedi.

"Tüm tedbirlerimizi aldık, bu da bizim için çok önemli"

Açılış hakkında konuşan mekan sahibi Yusuf Hazar Çırak, "Daha önce de iş hayatım oldu. Diğer şubelerimizde de yine pandemi kuralları gereği dezenfektan ve ıslak mendil diğer tüm önlemleri aldık. Önemli olan insanların 1.5 metre sosyal mesafe kurallarına uymasıdır. Müşteriler buraya girerken biz ateşlerini ölçüyoruz. Bütün sağlık problemlerini burada karşılıyoruz. Pandemi döneminden dolayı riske girerek böyle bir mekan açtık. Ancak insanlara kurallara dikkat ederek sevgi ve saygı çerçevesinde güzel bir hizmet veriyoruz. Her masada dezenfektan var, bu insanlar için çok önemlidir. Pandemi sürecinde bu herkese bulaşabilir. Bu süreçte herkese bulaşabilir, çünkü burası kalabalık bir kafeterya olabilir. Bu yüzden tüm tedbirlerimizi aldık, bu da bizim için çok önemli" dedi.

"İnanmak başarmak ve güvenmek"

Genç girişimcilere seslenen Çırak, "Kendilerine güvenmeliler, saygıları ve sevgileri olmalı. Kimse genç girişimci diye yapmama zorunluluğu yok. Herkes yapabilir, inanmak başarmanın yarısıdır. Bunu hiçbir zaman unutmasınlar, inanmak başarmak ve güvenmek" ifadelerini kullandı.

"Mekan pandeminin olmazsa olmaz kuralları çerçevesinde uyarlandı"

Mekanın ortağı Erdal Yel ise, "Bundan sonra kardeşimiz Hazar Çırak ile beraber böyle bir mekan açtık. Hedefimiz İstanbul'un güzel yerlerinde bu şekilde güzel mekanlar açmaktır. Mekan tadilatı yapılırken, sosyal mesafe gibi pandeminin olmazsa olmaz kuralları çerçevesinde uyarlandı. Kapıdan girerken ateş ölçer olsun, masadaki dezenfektanlar olsun, personelimizin hepsinde maske var. Buna özen gösteriyoruz. Pandemiden önce burayı tutmuştuk pandemi çıkınca 'durmak yok yola devam' dedik. Bugünde dostlarımız ve sevenlerimiz bizim yanımızda, Allah utandırmasın. İnşallah çok iyi şeyler yapacağız" diye konuştu.

(Özel haber) Beşiktaş Başkanı Çebi'den genç girişimcinin restoranına sürpriz

Kaynak: İHA

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