Özdebir: İpoteğe değil, projeye kredi verilsin

Firmaların kullandıkları kredi karşılığında bankalara sundukları teminatların kriz dönemlerinde değerlerini kaybettiğini belirten Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, bankacılık sisteminin ipoteğe değil, projeye kredi vermesi gerektiğini ifade etti.

23.10.2019 14:04
Özdebir: İpoteğe değil, projeye kredi verilsin

Firmaların kullandıkları kredi karşılığında bankalara sundukları teminatların kriz dönemlerinde değerlerini kaybettiğini belirten Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, bankacılık sisteminin ipoteğe değil, projeye kredi vermesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Dunya.com

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