Özcan Tahincioğlu: İnşaatta en kötü günler geride kaldı

Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin iyi yansıdığını ve gayrimenkuldeki arz fazlalığının geçen yıla nazaran azaldığını vurgulayarak inşaatta en kötü günlerin geride kaldığını dile getirdi.

18.09.2019 07:35
Özcan Tahincioğlu: İnşaatta en kötü günler geride kaldı

Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin iyi yansıdığını ve gayrimenkuldeki arz fazlalığının geçen yıla nazaran azaldığını vurgulayarak inşaatta en kötü günlerin geride kaldığını dile getirdi.

Kaynak: Dunya.com

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