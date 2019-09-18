Özcan Tahincioğlu: İnşaatta en kötü günler geride kaldı
Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin iyi yansıdığını ve gayrimenkuldeki arz fazlalığının geçen yıla nazaran azaldığını vurgulayarak inşaatta en kötü günlerin geride kaldığını dile getirdi.
18.09.2019 07:35
Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin iyi yansıdığını ve gayrimenkuldeki arz fazlalığının geçen yıla nazaran azaldığını vurgulayarak inşaatta en kötü günlerin geride kaldığını dile getirdi.
Kaynak: Dunya.com