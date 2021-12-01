Özcan Kızıltan: "Rakip kim olursa olursun oynamaya çalıştık" - Haberler Spor
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Özcan Kızıltan: "Rakip kim olursa olursun oynamaya çalıştık"

İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Haberler | Spor

- Özcan Kızıltan: "Rakip kim olursa olursun oynamaya çalıştık" Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup eden, 2.

- Özcan Kızıltan : "Rakip kim olursa olursun oynamaya çalıştık"

RİZE - Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup eden, 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Ankaraspor'un Teknik Direktörü Özcan Kızıltan "Ankarasporumuzu, kendimizi en güzel şekilde temsil etmek istedik ve oyunumuzu rakip kim olursa olursun oynamaya çalıştık" dedi.

Bir Süper Lig takımına karşı iyi oynayarak galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Ankaraspor Teknik Direktörü Özcan Kızıltan "Turu geçmek bizim adımıza çok kolay değildi. Ankarasporumuzu, kendimizi en güzel şekilde temsil etmek istedik ve oyunumuzu rakip kim olursa olursun oynamaya çalıştık. Bunun sonucunda da takımımız maçın başından son düdüğe kadar oyunumuzdan hiç sapmadan, olağan üstü mücadele ederek, mükemmel üstü disiplinli oynayarak, mükemmel mücadele ederek ve bileğinin hakkıyla kazanarak turu geçmeyi başardılar. Takımıma çok teşekkür ediyorum, gerçekten kendileriyle gurur duydum" dedi.

Özcan Kızıltan: Rakip kim olursa olursun oynamaya çalıştık

Özcan Kızıltan: Rakip kim olursa olursun oynamaya çalıştık

Özcan Kızıltan: Rakip kim olursa olursun oynamaya çalıştık

İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Spor Haberleri

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