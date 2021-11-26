Gençlerbirliği maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Deneyimimizin yetmediği ve oyundan koptuğumuz kısımlar oldu. İlk goldeki motivasyon düşüklüğü nedeniyle geri düşmüş olduk" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 14'üncü haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olan Bursaspor'da maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Özcan Bizati, "Ortaya koymamız gereken bir karakter vardı. İki maçtır o karakteri koyamıyoruz. Ortaya koyacak olanlar da yine bizleriz, tekrar ortaya çıkarmamız gerekiyor. Daha önce bunu başardık. Tekrar başarmamız gerekiyor. Deneyimimizin yetmediği ve oyundan koptuğumuz kısımlar oldu. İlk goldeki motivasyon düşüklüğü nedeniyle geri düşmüş olduk" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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