Özcan Bizati: "Birkaç maçtır mücadeleyi gösteremiyoruz"
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Özcan Bizati: "Birkaç maçtır mücadeleyi gösteremiyoruz"

Özcan Bizati: 'Birkaç maçtır mücadeleyi gösteremiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, Karagümrük mağlubiyeti sonrası takımının birkaç maçtır istedikleri mücadeleyi gösteremediklerini söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, Karagümrük mağlubiyeti sonrası takımının birkaç maçtır istedikleri mücadeleyi gösteremediklerini söyledi.

Süper Lig'in 40. haftasında Gençlerbirliğ, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 5-1 mağlup oldu. Mücadele sonunda basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Eşleşme sorunu nedeniyle erken gol yiyerek başladık maça. Ardından da 16. dakikada yediğimiz şansız gol sonrasında oyun formatımızdan vazgeçmek zorunda kaldı. Çok zorladı bu bizi maçı kaybetmemiz neden oldu. Gençlerbirliği iyi mücadele eden ekip. Onu gösteremediğimiz sürece sıkıntı yaşayacağız. Birkaç maçtır bu mücadeleyi gösteremiyoruz. Galibiyetler adlığımız dönemdeki mücadeleyi ortaya koymamız gerek. Bunu yapamadı. Kalan iki maçımızı kendimize yakışır biçimde oynamamız gerekiyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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