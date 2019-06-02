Özbekistan maçının kahramanı Zeki Çelik: Bu anı çok bekliyordum

A Milli Takımımız Özbekistan'ı 2-0 yendiği hazırlık maçında 2 golümüzü atan Zeki Çelik mücadeleyi değerlendirdi.

A Milli Futbol Takımı, Alanya'da oynanan özel maçta ÖzbekistanMehmet Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 yendi. Genç futbolcu milli forma altındaki ilk gollerini attı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Zeki, "Bu gece bizim için güzel oldu. Kazandık. Takım için de olumlu işler vardı. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu anı çok bekliyordum, iyi oldu." ifadelerini kullandı.

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