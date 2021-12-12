Özbekistan'da Gençler Eskrim Dünya Kupası'nda final maçını Türk hakemler yönetti

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te devam eden Gençler Eskrim Dünya Kupası'nda final maçını Türk hakemler Abdussamet Arslan ve Osman Tansu Tanaçan yönetti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taşkent'te yapılan Gençler Eskrim Dünya Kupası'nda takım müsabakalarının final maçında Merkez Hakem Kurulu üyeleri uluslararası hakemler Abdussamet Arslan ve Osman Tansu Tanaçan görev yaptı.

Özbekistan'da bulunan Federasyon Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı da Türk hakemlerin yönettiği karşılaşmaları takip etti. Atalı, bu uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Türk hakemlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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