Ozan Tufan, Vitor Pereira'nın gözüne giremedi! Premier Lig'de forma giymek istiyor
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Ozan Tufan, Vitor Pereira'nın gözüne giremedi! Premier Lig'de forma giymek istiyor

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Fenerbahçe'de geçen sezon kariyer performansı sergileyen Ozan Tufan, teknik direktörlüğe Vitor Pereira'nın gelmesinin ardından gözden düştü. İspanya ve Rusya'dan teklifler alan milli futbolcu, Premier Lig'de forma giymek istiyor. Crystal Palace'ın 26 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği fakat henüz resmi bir girişimde bulunulmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Erol Bulut döneminde harika bir performans ortaya koyan yıldız futbolcu, Vitor Pereira yönetiminde beklediği şansı bulamadı. Premier Lig'de forma giymek isteyen Ozan için henüz kulübe gelmiş resmi bir teklif bulunmuyor.

İSPANYA VE RUSYA'DAN TEKLİFLER GELDİ

Fanatik'in haberine göre; Ozan, Sarı-Lacivertli formayla en iyi dönemini geçen sezon geçirdi, 41 resmi maçta 6 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Ancak Vitor Pereira'nın gelişiyle birlikte işler yine kötüleşti. Portekizli teknik adam, hazırlık döneminde oynanan karşılaşmalarda Ozan'ı kulübeye mahkum etti. Milli yıldız artık ayrılmak istiyor. Ozan Tufan, futbol hayatına yurt dışında devam etmeyi planlıyor. 26 yaşındaki oyuncuya İspanya ve Rusya'dan teklifler geldiği öğrenildi. Ancak yıldız futbolcunun önceliği, Premier Lig'den bir takıma imza atmak.

20 MİLYON EURO ARTIK HAYAL

Daha önce kapısından döndüğü Crystal Palace yine başarılı oyuncu ile ilgileniyor ama henüz bir girişimde bulunmadılar. Yönetim, EURO 2020 sonrası Ozan'ı 20 milyon euroya satma hayali kuruyordu ancak turnuvadaki kötü performansı sonrası bu rakam artık hayal gibi görünüyor. Yine de Sarı- lacivertliler, bir takımın Ozan'a talip olması halinde masaya 15 milyon euroluk taleple oturmayı planlıyor.

Ozan Tufan, Vitor Pereira'nın gözüne giremedi! Premier Lig'de forma giymek istiyor
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