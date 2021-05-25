Ozan Tufan, Milli Takım'ın fotoğraf çekiminde herkesi kahkahalara boğdu

EURO 2020 öncesi fotoğraf çekimi için bir araya gelen A Milli Takım'da Cengiz Ünder'in sosyal medya paylaşımı büyük ilgi gördü. Ozan Tufan'ı kayda alan Cengiz, Fenerbahçe'nin yıldızının yaptığı hareketler karşısında kahkahalara boğuldu.