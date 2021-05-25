Ozan Tufan, Milli Takım'ın fotoğraf çekiminde herkesi kahkahalara boğdu
EURO 2020 öncesi fotoğraf çekimi için bir araya gelen A Milli Takım'da Cengiz Ünder'in sosyal medya paylaşımı büyük ilgi gördü. Ozan Tufan'ı kayda alan Cengiz, Fenerbahçe'nin yıldızının yaptığı hareketler karşısında kahkahalara boğuldu.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 için fotoğraf çekiminde bir araya geldi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı çekimlere Ozan Tufan damga vurdu.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Cengiz Ünder, kişisel sosyal medya hesabından Ozan Tufan'ın kamera arkası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ozan Tufan'ın renkli görüntüleri ilgi gördü. Ozan Tufan fotoğraf çekimine damga vurdu! O anları kaydeden Cengiz kahkahalara boğuldu