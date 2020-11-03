Ozan Tufan'ın performansı Feyyaz Uçar'ı hayretler içinde bıraktı: Sanırım bir çip takıldı
03.11.2020 09:04 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:36
Sezon başından beri gösterdiği performansla Fenerbahçe ve milli takımın değişilmez isimlerinden olan Ozan Tufan'a bir övgü de eski hocası Feyyaz Uçar'dan geldi. Milli oyuncunun performansı nedeniyle hayretler içinde olduğunu söyleyen Uçar, "Sanırım bir çip takıldı" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmaya 11'de başlayan Ozan Tufan'a büyük övgü geldi.
Sarı-lacivertli takımda Erol Bulut döneminde performansı yükselen Ozan Tufan'ı bir dönem hocalığını yapan Feyyaz Uçar yorumladı.
"HAYRETLER İÇERİSİNDEYİM"
Feyyza Uçar, "Ozan Tufan'a sanırım bir çip takıldı. Eski öğrencimdir, hayretler içerisindeyim. Bu kadar iyi oynaması çok hoşuma gidiyor." dedi.
Ozan Tufan'a devre arasında Avrupa'dan transfer teklifi gelebileceğini söyleyen Feyyaz Uçar "Ozan'a devre arasından büyük bir teklif gelir. Çağdaş futbola hızla ilerliyor. Sahada çok doğru işler yapıyor" diye konuştu.