Ozan Tufan'ın performansı Feyyaz Uçar'ı hayretler içinde bıraktı: Sanırım bir çip takıldı

Sezon başından beri gösterdiği performansla Fenerbahçe ve milli takımın değişilmez isimlerinden olan Ozan Tufan'a bir övgü de eski hocası Feyyaz Uçar'dan geldi. Milli oyuncunun performansı nedeniyle hayretler içinde olduğunu söyleyen Uçar, "Sanırım bir çip takıldı" ifadelerini kullandı.