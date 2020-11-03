Ozan Tufan'ın performansı Feyyaz Uçar'ı hayretler içinde bıraktı: Sanırım bir çip takıldı
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Ozan Tufan'ın performansı Feyyaz Uçar'ı hayretler içinde bıraktı: Sanırım bir çip takıldı

03.11.2020 09:04 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:36

Sezon başından beri gösterdiği performansla Fenerbahçe ve milli takımın değişilmez isimlerinden olan Ozan Tufan'a bir övgü de eski hocası Feyyaz Uçar'dan geldi. Milli oyuncunun performansı nedeniyle hayretler içinde olduğunu söyleyen Uçar, "Sanırım bir çip takıldı" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmaya 11'de başlayan Ozan Tufan'a büyük övgü geldi.

Sarı-lacivertli takımda Erol Bulut döneminde performansı yükselen Ozan Tufan'ı bir dönem hocalığını yapan Feyyaz Uçar yorumladı.

"HAYRETLER İÇERİSİNDEYİM"

Feyyza Uçar, "Ozan Tufan'a sanırım bir çip takıldı. Eski öğrencimdir, hayretler içerisindeyim. Bu kadar iyi oynaması çok hoşuma gidiyor." dedi.

Ozan Tufan'a devre arasında Avrupa'dan transfer teklifi gelebileceğini söyleyen Feyyaz Uçar "Ozan'a devre arasından büyük bir teklif gelir. Çağdaş futbola hızla ilerliyor. Sahada çok doğru işler yapıyor" diye konuştu.

Ozan Tufan'ın performansı Feyyaz Uçar'ı hayretler içinde bıraktı: Sanırım bir çip takıldı
Haber Yorumları (2)
AZİZ YILDIRIM: Ben yaptım
Cevap Yaz Yayından Kaldır
A.KURT: GEÇEN SEZON KOŞMUYORDU YAA BENİ DELİ€DİYORDU SÜREKLİ TOP KAPTIRIYORDU OZAN A NE OLDU DEDİRTECEK KADAR İYİ OLDU MAAŞALLAH BU YIL FENERBAHÇE Yİ ZİRVEDE GÖRMEK NASİP OLUR İNŞAALLAH EROL HOCA ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ. DEMEKKİ MOTİVE ÇALIŞMANIN ANAHTARIYMIŞ.
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