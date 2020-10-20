Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi
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Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi

20.10.2020 17:04 | Son Güncelleme: 20.10.2020 17:22

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 yendiği maçta takım arkadaşı Pelkas'a adını unuttuğu için "Yunanistan" diye seslenmesi karşılaşmaya damga vurmuştu. Sarı lacivertliler, bu gaf sonrası resmi twitter hesabından iki futbolcunun birlikte yer aldığı fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşım futbolseverler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın Yunan takım arkadaşı Dimirios Pelkas'ın adını unutup ona Yunanistan diye seslenmesinin yankıları sürüyor.

Yıldız futbolcunun yaptığı bu gaf sonrası sarı lacivertliler, resmi sosyal medya hesabı üzerinden iki futbolcunun birlikte yer aldığı bir fotoğraf paylatı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim aldı.

Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi

MAÇTAN SONRA YAPTIĞI GAFI ANLATTI

Ozan Tufan, yaşanan olayı maçın ardından "Maçta çok enteresan bir şey oldu, çok hoş bir durum değildi. Pelkas'ın bir ara adını unuttum, Yunanistan diye seslendim çocuğa. Caner ağabey de duydu, gülmeye başladı, konsantrasyonumuz dağıldı bir an" şeklinde anlatmıştı.

26 yaşındaki futbolcunun anlattığı anektod, o sırada takım arkadaşlarının kahkahalarla gülmesine neden olmuştu.

Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi

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Haber Yorumları (2)
KEŞEK: yunan sevgisini güzel tarif etmiş. . bu hain yunanlıları ülkeye sokmayacan
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MENAGER: bu şey futbolcu olmasaydı aç kalırdı,
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