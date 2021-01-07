Avrupa'nın gündemindeki Ozan Tufan'ın menajeri: Henüz bize resmi bir teklif gelmedi

Avrupa kulüplerinin gündeminde yer alan Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın menajerlik şirketi yıldız futbolcuyla ilgili henüz resmi bir teklif almadıklarını belirtti. Ozan ile Rus kulüpleri Spartak Moskova ve CSKA Moskova ile İngiliz ekibi Crystal Palace ilgileniyor.

Fenerbahçe'de Avrupa'dan birçok talibi olan Ozan Tufan'ın geleceğiyle ilgili menajerlik şirketi FutureBall'dan açıklama geldi.

Spartak Moskova ve CSKA Moskova'nın istediği konuşulan Ozan Tufan için henüz resmi bir girişim olmadığı belirtilirken, "Rusya'dan arayanlar oldu ancak sadece ilgi var. Şu noktada transferle ilgili resmi bir temas olmadı" ifadeleri kullanıldı.

İNGİLTERE'DEN TALİPLERİ VAR

Uzun süredir birçok takımın listesinde olan Ozan Tufan'a İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın teklif yaptığı kaydediliyor.

Sezon başında da 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen ancak kadrosuna katamayan Crystal Palace'ın, bu kez 10 milyon euroluk teklifle sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldığı kaydedildi.

Yıldız futbolcunun sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. Ozan Tufan Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 lig maçına çıkarken 4 gol 3 asit üretti.