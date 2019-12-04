: Ozan Tufan 2 milyon TL'lik aracıyla Etiler'de görüldü

04.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:18

Hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Ozan Tufan, yeni aracıyla Etiler'de görüntülendi.

Milliyet'in haberine göre Ozan Tufan, yeni aldığı ve 2 milyon TL ödediği Audi R8 Quattro aracıyla Etiler'de objektiflere yakalandı. Ozan Tufan aracıyla yaptığı hız ile tüm dikkatleri üzerinde topladı.

YILLIK KAZANCI 1.5 MİLYON EURO

Ozan Tufan, Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon euro (9 milyon 500 bin TL) kazanırken, sözleşmesi sezon bitiminde sona eriyor.

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