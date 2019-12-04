Ozan Tufan 2 milyon TL'lik aracıyla Etiler'de görüldü
Bu sene performansıyla taraftarın yüzünü güldüren Ozan Tufan, 2 milyon TL'lik yeni aracıyla Etiler'de görüldü. Ozan Tufan, arabasıyla gaza basıp bakışları üzerine topladı.
04.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:18
Hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Ozan Tufan, yeni aracıyla Etiler'de görüntülendi.
Milliyet'in haberine göre Ozan Tufan, yeni aldığı ve 2 milyon TL ödediği Audi R8 Quattro aracıyla Etiler'de objektiflere yakalandı. Ozan Tufan aracıyla yaptığı hız ile tüm dikkatleri üzerinde topladı.
YILLIK KAZANCI 1.5 MİLYON EURO
Ozan Tufan, Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon euro (9 milyon 500 bin TL) kazanırken, sözleşmesi sezon bitiminde sona eriyor.
Haber Videosu: Ozan Tufan 2 milyon TL'lik aracıyla Etiler'de görüldü
HABER YORUMLARI (9)
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gören de şampiyonlar liginde top koşturuyor sanacak, ülke hudutları dışında oynadığınız şeye futbol denmiyor ağalar beyler.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fenerol İşe yaramış görünüyor .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Sende asgari ücretle ile maça gideceğim diye uğraş dur :DCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Adam hak ediyor , Falcao ''dan daha fazla alması lazımCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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millet yoksulluktan intihar ederken bunlara bu kadar para değer verilmemeli nerden gelioyor bu bollukCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu para hep yanlış kişilerde. .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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en sıradan futbol oyuncuları bile lüks içinde yaşıyor. ülkemizin hayat şartları göz önüne alınacak alınırsa burada büyük bir adaletsizlik söz konusu.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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asgari ücretle çalışıp bunlar daha çok kazansın diye maaşınla forma almak, kulübe yardım etmek, bilet almak saçma. şu arabasını almak için kaç yıl maaşına dokunmadan biriktirmek gerekiyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ozan sezon sonu come to beşiktaş ! Sana Beşiktaşlı eli değdi, daha ne yaparsan yap kanın siyah beyaz akacak, o yüzden çok uzatma sezon sonu gel. Elneny gidici duruyor malesef, Uyuzhan''ı da fenere kaktırdık mı, lay lay lalam lalam lili lili lam.Cevap Yaz Yayından Kaldır