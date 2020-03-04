Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle 3-4 ay arası sahalardan uzak kalacak

04.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:00

Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, geçtiğimiz hafta Köln'le oynanan maçta sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Alman ekibi, Ozan Kabak'ın son durumuyla alakalı bir açıklama yayınladı.

3-4 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Schalke 04'ten yapılan açıklamada Ozan Kabak'ın bel omurlarında kırıklar meydana geldiği ve genç oyuncunun 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

EURO 2020 BELİRSİZ

Sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmeyen Ozan Kabak'ın EURO 2020'de forma giyip giyemeyeceği ise belirsiz.

MİLLİ TAKIMDA SAKAT SAYISI 4'E YÜKSELDİ

A Milli Futbol Takımı'nda daha önce Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı sakatlanarak sezonu kapatmış, dün de Cenk Tosun'un yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Son olarak Ozan Kabak'ın sakatlık haberiyle milli takım forması giyen 4 kritik isim sezonu kapatmış oldu.

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