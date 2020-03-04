Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle 3-4 ay arası sahalardan uzak kalacak
Almanya Bundesliga takımlarından Schalke'de forma giyen ve Schalke'nin Köln ile oynadığı maçta sakatlanan Ozan Kabak'ın 3-4 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, geçtiğimiz hafta Köln'le oynanan maçta sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Alman ekibi, Ozan Kabak'ın son durumuyla alakalı bir açıklama yayınladı.
3-4 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Schalke 04'ten yapılan açıklamada Ozan Kabak'ın bel omurlarında kırıklar meydana geldiği ve genç oyuncunun 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
EURO 2020 BELİRSİZ
Sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmeyen Ozan Kabak'ın EURO 2020'de forma giyip giyemeyeceği ise belirsiz.
MİLLİ TAKIMDA SAKAT SAYISI 4'E YÜKSELDİ
A Milli Futbol Takımı'nda daha önce Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı sakatlanarak sezonu kapatmış, dün de Cenk Tosun'un yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Son olarak Ozan Kabak'ın sakatlık haberiyle milli takım forması giyen 4 kritik isim sezonu kapatmış oldu.
Haber Videosu: Schalke'de forma giyen savunma oyuncusu Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle 3-4 ay arası sahalardan uzak kalacak
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BU ÖNEMLİ DEĞİL.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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2020 DEN DE ÜMİDİM KALMADI. PEHHCevap Yaz Yayından Kaldır
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cenabet mi lan bunlar ?Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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BU SAKATLIKLARDA CORONA VİRÜS GİBİ BIRAKMIYOR YAKAMIZICevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır