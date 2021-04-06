Ozan Kabak, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'ne göz kırptı

A Milli Takım'ın Liverpool'daki stoperi Ozan Kabak, takımının Real Madrid ile oynayacağı karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Kabak, "İstanbul büyüdüğüm şehir. Finalin orada olması bana ayrı bir motivasyon sağlıyor. İnşallah kupayı kaldırmak nasip olur, çok büyük hayal gerçekleşir" diye konuştu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Milli futbolcu Ozan Kabak, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde forma giymeyi ve kupayı kazanmayı hayal ettiğini söyledi.

Ozan Kabak'ın açıklamalarından öne çıkan ifadeler şu şekilde:

"BENİM İÇİN BÜYÜK GURUR"

"Şampiyonlar Ligi, dünyanın en iyi futbol organizasyonu. Orada oynamak benim için büyük gurur. Dünyanın en iyi futbolcuları ve takımları orada mücadele ediyor. Her sene orada oynamak benim de hedefim. Şu anda çeyrek finale çıktık. İnşallah yarı finale çıkarız.

"GÜZEL TESADÜF OLDU"

İstanbul zaten benim memleketim, büyüdüğüm şehir. İlk profesyonel maçıma çıktığım yer. Benim için İstanbul çok anlamlı. Finalin de İstanbul'da olması benim için güzel tesadüf oldu. Finalin İstanbul'da olması bana apayrı motivasyon sağlıyor. İstanbul'da oynamak ve kupayı kaldırmak büyük bir hayal benim için. Umarım gerçekleşir.

"TÜRKLER KADAR ATEŞLİSİ YOK"

Şu ana kadar Almanya ve İngiltere'de oynadım. Türk futbolseverler kadar ateşli, kendi takımına bağlı bir futbol seyircisi göremedim. Onların karşında oynamak büyük mutluluk.