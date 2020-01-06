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Ozan İsmail Koç ve Batuhan Kör Özel Röportajı

Bursaspor’un genç futbolcuları Ozan İsmail Koç ve Batuhan Kör, Antalya kampının çok iyi geçtiğini ifade ederlerken, ligin ikinci yarısında kendilerine şans verilmesi halinde bunu en iyi şekilde kullanacaklarını söylediler.

06.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:19

'un genç futbolcuları Koç ve Batuhan Kör, kampının çok iyi geçtiğini ifade ederlerken, ligin ikinci yarısında kendilerine şans verilmesi halinde bunu en iyi şekilde kullanacaklarını söylediler.

Kaynak: Dugout

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