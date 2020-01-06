Ozan İsmail Koç ve Batuhan Kör Özel Röportajı

06.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:19

Bursaspor'un genç futbolcuları Ozan İsmail Koç ve Batuhan Kör, Antalya kampının çok iyi geçtiğini ifade ederlerken, ligin ikinci yarısında kendilerine şans verilmesi halinde bunu en iyi şekilde kullanacaklarını söylediler.