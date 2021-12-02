Ozan Gündoğdu kimdir? Ozan Gündoğdu hangi kanalda?
Ekonomi yorumlarıyla merak edilen isimlerden biri olan Ozan Gündoğdu, yaptığı açıklamalar sonrası gündeme gelen isimlerden biri oldu. Bu kapsamında Ozan Gündoğdu kimdir? Ozan Gündoğdu kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları merak edildi. Ozan Gündoğdu biyografisi!
Ozan Gündoğdu kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Katıldığı açıkoturumlarda merak edilen isimlerden biri olan Ozan Gündoğdu kimdir? Ozan Gündoğdu kaç yaşında nereli? Ekonomi yorumlarıyla merak edilen Ozan Gündoğdu'nun hayatı ve biyografisi
OZAN GÜNDOĞDU KİMDİR?
Ozan Gündoğdu, 1989 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Ekonomi sayfasında editör olan Ozan Gündoğdu BirGün Gazetesi'nde yazmaktadır. 2018 yılından beri yeri aldığı görevinin yanı sıra freelance olarak İktisat ve Maliye Öğretmenliği yapmakta.
Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi'nde, yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde tamamladı. Van depreminin ardından bölgeye giderek gönüllü yaz okulu öğretmenliği yaptı.
Ozan Gündoğdu, Halk TV'de yayınlanan Kayda Geçsin programında yorumcu olarak yer almaktadır. Özlem Gürses'in sunduğu programda Murat Ağırel ve Timur Soykan da yorumcu olarak yer almaktadır.
Gündoğdu, 2021 yılında Zeynep Gündoğdu ile hayatını birleştirdi.
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