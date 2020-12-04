Oyundan çıkarken tepki gösteren Yusuf Yazıcı'ya hocası Galtier'den uyarı
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Oyundan çıkarken tepki gösteren Yusuf Yazıcı'ya hocası Galtier'den uyarı

04.12.2020 13:22 | Son Güncelleme: 04.12.2020 13:52

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, oyundan çıkarken elini sıkmayan ve tepki gösteren Yusuf Yazıcı'yı medya üzerinden uyardı.

Lille, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a karşı 1-0 geriden gelip 2-1 kazandıkları mücadelenin sevinci yaşanırken Yusuf Yılmaz ise tartışma konusu oldu.

Yusuf Yazıcı, 77. dakikada oyundan alındı ve yerine Burak Yılmaz girdi. Burak Yılmaz, 2 golü atarak takımına galibiyeti getiren isim oldu. Maç boyunca birçok fırsattan yararlanamayan Yusuf Yazıcı, kenara alındıktan sonra bu karara şaşırdı ve oyundan çıkarken teknik direktörünün elini sıkmayarak tepki gösterdi.

"SAHADAN ÇIKIYORSA SAYGI GÖSTERMELİ"

Maç sonrası Yusuf Yazıcı'nın tepkisi hakkında konuşan Christophe Galtier, "Maça konsantre olmak başka şey, kızgınlık başka şey. Bunu Yusuf Yazıcı ile aramızda ve sessiz bir biçimde halledeceğiz. Sahadan çıkıyorsa buna saygı göstermeli. Sebebi her ne olursa olsun. Yusuf Yazıcı'yı çıkardım ve yerine Burak Yılmaz'ı aldım, o da 2 gol attı." ifadelerini kullandı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GOL KRALI

Bu sezon Lille formasıyla 16 maça çıkan Yusuf Yazıcı, toplam 9 gol atıp 2 asist yaptı. Türk milli yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 6 golle zirvede yer alıyor.

Oyundan çıkarken tepki gösteren Yusuf Yazıcı'ya hocası Galtier'den uyarı
Haber Yorumları (2)
MAHO AĞA: eh işte hemen havalara girip şımarıyoruz ne gerek var
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
MM: profesyonel olamamış
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