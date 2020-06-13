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Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi

Süper Lig'de oynanan ve 3-1 kazanılan Göztepe maçında oyundan alınan Anthony Nwakaeme, bu karar sonrası sahadan çıkarken kenar yönetime tepki gösterdi.

13.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:43

Trabzonspor'un Göztepe deplasmanına konuk olduğu karşılaşmada Anthony Nwakaeme'nin oyundan çıkarken tepki göstermesi dikkat çekti.

Karşılaşmanın 16. dakikasında maçın ilk golünü atan Nijeryalı oyuncu bordo mavili takımın Alparslan Öztürk'ün penaltısı ile bulduğu golden 10 dakika sonra oyundan alındı. 67. dakikada yerini Badou N'Diaye'ye bırakan Nwakaeme oyundan çıkarılma kararından memnun kalmadığı görülürken kulübeye doğru tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

Nwakaeme Göztepe karşısında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki 11. golünü kaydetmiş oldu.

Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi
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