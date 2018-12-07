Oyuncu Amine Gülşe'nin Nişanlısı Mesut Özil, 70 Kadınla Partide Görüntülendi
Oyuncu Amine Gülşe'nin evlilik hazırlığı yaptığı futbolcu Mesut Özil'in 70 kadının yer aldığı partide uyuşturucu kullanırken görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz sene nişanlandığı sevgilisinin görüntüleri çıkan Amine'den henüz bir açıklama gelmedi.
Türk kökenli oyuncu Amine Gülşe, son aldığı haberler adeta yıkılacak. Oyuncunun evlilik hazırlığı yaptığı Alman futbolcu Mesut Özil'in 70 kadının olduğu partide uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıktı.
AMİNE'NİN AŞKI UYUŞTURUCU KULLANIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankette örnek çift gösterilen Amine Gülşe ve Mesut Özil çiftinin sarsacak görüntüler ortaya çıktı. Arsenal'in yıldız futbolcularının adı büyük bir skandala karıştı. Aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu futbolcular, bir partide 'Hippy Crack' adlı maddeyi kullanırken görüntülendi. Yayınlanan görüntülerde Mesut Özil'in uyuşturucunun etkisi altında olduğu görülüyor.
70 KADININ OLDUĞU PARTİDE EĞLENDİLER
The Sun'ın haberine göre, oyuncuların özel partisine 70'ten fazla kadının katıldığı ve hesap olarak 30 bin sterlin (204 bin TL) ödendiği belirtiliyor.
SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Düğün hazırlığı yaptığı sevgilisinin olay yaratacak görüntüleri çıkan Amine Gülşe, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.
3 AYRI ÜLKEDE DÜĞÜN YAPACAKLAR
Geçtiğimiz yıl nişanlanan çiftin, yakın zamanda düğün yapacakları iddia edildi. Çiftin, Mesut Özil'in doğup büyüdüğü Almanya, Amine Gülşe'nin dünyaya geldiği İsveç ve akrabalarının yaşadığı Türkiye'de 3 düğün yapacakları da söylentiler arasında.
-
Sizene ya sanki bilmiyosunuz erkeklerin kadinli yerde eglenmeyi sevdikkerini. Cok sacma haber.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bir tane olsa ayrılabilirdi de yetmiş tane olunca kıskanmazCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Eğlence yapmışlar eğlenmiştir adam eğlenmeyecek gezmeyecek yok birde yaşamasın ölsünmü haber ve yorumlara bakıp ne kadar cahil insanlar var.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
boş bir haberCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bu party agustos ayinda cekilen bir Video.Orada başka futbolcularda var .Medya bunu yanliş yaziyor. Uyusturucu deyil gas diye ingilterede legal olan birşey.Cevap Yaz Yayından Kaldır