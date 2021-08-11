Oyun motoru Unity, Parsec'i 320 milyon dolara satın aldı!
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Oyun motoru Unity, Parsec'i 320 milyon dolara satın aldı!

Oyun motoru Unity, Parsec'i 320 milyon dolara satın aldı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Oyun sektörünün en önemli oyun motorlarından olan San Francisco merkezli Unity, Parsec'i 320 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Konsollar ve mobil cihazlar için oyun geliştirmek amacıyla kullanılan çapraz oyun motoru Unity, video akışı yoluyla bir masaüstü yakalama uygulaması olan Parsec'i 320 milyon dolara satın aldığını da duyurdu.

Unity tarafından aktarılan bilgilere göre, şirket Parsec'i 320 milyon dolar karşılığında bünyesine kattı. Parsec'in satın almasının Unity tarafından bugüne kadar yapılan en büyük satın alma olduğunu da ekleyelim. 2016 yılında Benjy Boxer ve Christopher Dickson tarafından kurulan Parsec, pandemi ile birlikte büyük bir yükseliş yaşamıştı.

Geçtiğimiz Kasım ayında 25 milyon dolar yatırım alan Parsec, bugüne kadar toplamda 33 milyon dolarlık bir yatırım elde etmişti. Ayrıca, şirketin yatırımcıları arasında Makers Fund ve Andreessen Horowitz gibi önemli isimlerin olduğunu da belirtelim.

UNITY, 2021'İN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE İLİŞKİN MALİ SONUÇLARINI YAYINLADI!

Unity Technologies, gelirde yıllık %48 artış ve 273,6 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Ancak zarar da 2021'in ilk çeyreğine kıyasla artıyor.

Kayıplara rağmen şirket, gelir artışının %30 veya daha fazlasına ulaştığı art arda 11. çeyrek olduğunu kaydetti. Yıl sonuna kadar 1.4 milyar dolar ile 1.6 milyar dolar arasında gelir elde etmeyi bekliyor.

Unity Technologies, 2021'in ikinci çeyreğinde otomotiv üreticileri, tüketici markaları ve çevre şirketi The Nature Conservancy ile çalışarak oyun dışı sektörlerde büyümeyi amaçladığını belirtti.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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