Oynayamadığı maçların parasını gençlere bağışlayan Mandzukic gönülleri fethetti
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Oynayamadığı maçların parasını gençlere bağışlayan Mandzukic gönülleri fethetti

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Hırvat futbolcu Mario Mandzukic büyük bir jeste imza attı. 34 yaşındaki yıldız, sakatlık nedeniyle forma giyemediği mart ayı boyunca elde ettiği maaşı bağışlanması için Milan'a bıraktı. Mandzukic'in maaşının kulübe ait vakıfa bağışlanacağı öğrenildi. Hırvat golcü, ara transfer döneminde Beşiktaş'la da görüşmüştü.

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan ve bu yüzden devre arasında transfer olduğu Milan'da beklentileri karşılayamayan Hırvat golcü Mario Mandzukic'ten kulübüne büyük bir jest geldi. İtalyan internet sitesi Calciomercato.com'da yer alan habere göre 34 yaşındaki futbolcu, Mart ayında forma giyemediği için maaşını kulübe iade etti. Milan Başkanı Paolo Scaroni, Mandzukic'in bu davranışı sonrası "Mario Mandzukic'in yaptığı profesyonelliğini ve Milan'a olan saygısını gösteren istisnai bir jest" yorumunda bulundu.

EĞİTİMDE KULLANILACAK

Hırvat futbolcunun kulübe iade ettiği maaşının kulübe ait "Milan Vakfı"nda gençlerin eğitimine kullanılacağı öğrenildi. Devre arası transfer döneminde Milan'a katılan Mario Mandzukic, kırmızı siyahlılarla Serie A ve Avrupa Ligi'nde toplam 5 maça çıkabildi.

POLİTİKAYI SARTSTI

Mandzukic, devre arası transfer döneminde Beşiktaş'ın da gündeminde yer almıştı. Yönetim, mali politikanın sarsılmaması için Hırvat golcüyü bitirmemişti.

Oynayamadığı maçların parasını gençlere bağışlayan Mandzukic, alkış topladı
Oynayamadığı maçların parasını gençlere bağışlayan Mandzukic gönülleri fethetti
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