Oyak Renault da tıbbı ekipman üretimine başladı Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında Oyak Renault tarafından üretimi gerçekleştirilen tıbbı ekipmanların ilk partisi, Bursa Şehir Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne teslim edildi.