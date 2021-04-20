OYAK'ın, Sagra satın almasına Rekabet Kurulu'ndan onay
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OYAK'ın, Sagra satın almasına Rekabet Kurulu'ndan onay

OYAK'ın, Sagra satın almasına Rekabet Kurulu'ndan onay
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

OYAK'ın Sagra ile birlikte Sarelle, Tadelle, Gol, Sagra Special ve Gofy markalarının ve Sanset Gıda'nın Ordu'da bulunan fabrikasının satın alınması için Sanset Gıda ile imzaladığı anlaşmaya, Rekabet Kurulu'ndan onay geldi.

OYAK'ın Sagra ile birlikte Sarelle, Tadelle, Gol, Sagra Special ve Gofy markalarının ve Sanset Gıda'nın Ordu'da bulunan fabrikasının satın alınması için Sanset Gıda ile imzaladığı anlaşmaya, Rekabet Kurulu'ndan onay geldi.

OYAK'ın Türkiye çikolatalı ürünler pazarının 85 yıllık köklü markası Sagra'yı satın alma anlaşması Rekabet Kurulu tarafından onaylandı. Rekabet Kurulu'nun onayladığı Sanset Gıda ile yapılan satın alma anlaşmasına göre Sagra ile birlikte Sarelle, Tadelle ve Gol markaları OYAK Grup Şirketleri bünyesine katıldı. Satın alma işleminin, diğer yasal izin ve onayların alınmasının ardından tamamlanması planlanıyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sagra ile gıda sektörüne güçlü giriş yaptık. İnovasyonu odağımıza koyarak pazardaki fırsatları değerlendirdikten sonra ürün gamını ve marka sayısını arttırıp zengin bir portföye ulaşmayı hedefliyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerle gıda ihracatında önemli bir hacme ulaşmayı ve böylece Karadeniz boyunca fındık üreticilerine de önemli bir katkı sağlamayı planlıyoruz. Pazar payı ve ihracattaki artış ile birlikte de başta Ordu olmak üzere Karadeniz bölgesine istihdam konusunda ciddi imkanlar sunmayı amaçlıyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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