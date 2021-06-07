Ousmane Dembele'nin Tekniği ve Muhteşem Hızı
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Ousmane Dembele'nin Tekniği ve Muhteşem Hızı

Dugout - Haberler | Spor

Barcelona'nın yıldızı Ousmane Dembele bu sezon oynanan Şampiyonlar Ligi maçında saatte 34 km hızla koşarak olağanüstü hızını tüm dünyaya kanıtladı. Topla hızlı hareket edebilen ve hızıyla rakip takımların korkulu olan Dembele'nin oyunundan en iyi anlarına göz atalım.

Barcelona'nın yıldızı Ousmane Dembele bu sezon oynanan Şampiyonlar Ligi maçında saatte 34 km hızla koşarak olağanüstü hızını tüm dünyaya kanıtladı. Topla hızlı hareket edebilen ve hızıyla rakip takımların korkulu olan Dembele'nin oyunundan en iyi anlarına göz atalım.

Ousmane Dembele'nin Tekniği ve Muhteşem Hızı

Kaynak: Dugout

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