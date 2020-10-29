Otoyol ve köprülere "dinamik fiyatlandırma" modeli geliyor: Geçişler ucuzlayacak
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Otoyol ve köprülere "dinamik fiyatlandırma" modeli geliyor: Geçişler ucuzlayacak

29.10.2020 09:50 | Son Güncelleme: 29.10.2020 10:13

2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın detayları belli oldu. Programda köprü ve otoyol fiyatları ile ilgili de bir müjde yer aldı. Programda yer alan bilgiye göre; Otoyol ve köprülerde "dinamik fiyatlandırma" modeline geçilecek. Söz konusu modelde vatandaşlar, bazı gün ve saatlerde ücretli yolları daha ucuza kullanabilecek.

2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda otoyol ve köprü ücretlerine ilişkin "dinamik fiyatlandırma" düzenlemesine yer verildi. Programa göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2021 yılı içerisinde otoyol ve köprü ücretlerinin anlık değişkenlik gösterebileceği "dinamik fiyatlandırma" ile ilgili çalışmalara başlayacak.

Çalışmaya ilişkin raporda, "Otoyol ve köprülerde dinamik fiyatlandırma ile talep yönetimi sisteminin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalara başlanacak" ifadesi kullanıldı. Ayrıca ulaştırma sisteminin sürdürülebilirliği ve mevcut altyapının verimliliğini teminen talep yönetimi benimsenerek, ulaştırma yatırımlarının verimlilik odağında rasyonelleştirileceği belirtildi.

ÖZEL YAZILIM KULLANILIYOR

Avrupa'da da uygulanan modelde kullanıcıların talebi 7/24 özel yazılımlarla takip ediliyor. Sabah'ta yer alan habere göre, fiyatlandırma stratejisi de talebin yoğunluğu ya da azlığına göre değişebiliyor. Havayolu şirketlerinin de kullandığı yöntemle, işletmecinin zararına yol açmadan, daha az yoğun dönemlerde daha ucuza kullanılabilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, ulaştırma sektöründeki projeler, ulaştırma sistemindeki ihtiyaç, trafik hacmi ilerleme ve ihale durumu gibi kriterler göz önünde bulundurularak öncelik ve verimlilik odağında gözden geçirilecek. Öncelik ve yapılabilirliğini kaybeden projeler sonlandırılacak.

GÜVENLİK ÖNCELİK OLACAK

Programda ayrıca ülkemizde trafik güvenliğinin de öncelikli politikalar arasında yer aldığı belirtilerek bu kapsamda strateji belgesi oluşturulması ile eğitim ve denetim faaliyetlerine devam edildiği belirtildi. Programda aynı zamanda karayollarına ilişkin yapılacak çalışmalarla da ilgili kararlara yer verildi. Buna göre, karayolu ağında bakım ve onarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak özel kesim marifetiyle performans esaslı sözleşmelerle yürütülmesi için gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemelerle ilgili çalışmalar tamamlanacak.

Otoyol ve köprülere 'dinamik fiyatlandırma' modeli geliyor: Geçişler ucuzlayacak

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Haber Yorumları (1)
YURDUM İNSANI: Bu devirde hiç ucuzlayan bir kamu hizmeti gördünüz duydunuz mu Allah aşkına
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500
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