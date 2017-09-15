Otomotiv Üretimi Ocak-Ağustos Döneminde Arttı

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 19, otomobil üretimi ise yüzde 33 oranında arttı.



Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından hazırlanan 2017 Ağustos ayı üretim, ihracat, satış değerlendirme raporu yayımlandı. Rapora göre, 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 19, otomobil üretimi ise yüzde 33 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 90 bin adet, otomobil üretimi ise 750 bin adet düzeyinde gerçekleşti.



2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar yüzde 3 oranında daralarak 569 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 3 oranında daraldı ve 423 bin adet olarak gerçekleşti. Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde üretim yüzde 4 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 4 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 6 seviyesinde arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Ağustos dönemine göre üretimde yüzde 38 azalma gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre seviyesini korudu. Pazar, hafif ticari araç grubunda yüzde 1 artarken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 12 geriledi. Ağır ticari araç grubunda pazar daralması son 2 yılda yüzde 53 seviyesine ulaştı.



2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 26 oranında artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 42 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 890 bin adet, otomobil ihracatı ise 625 bin adet düzeyinde gerçekleşti.



2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 23, Euro bazında yüzde 25 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 18 milyar 912 milyon dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 64 artarak 7 milyar 795 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 66 artarak 7, milyar 94 milyon euro seviyesine yükseldi.



2016 yılı Ocak-Ağustos dönemine göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplamda yüzde 4 azalırken, ürün grubu bazında: k. kamyonda yüzde 36,minibüste yüzde 33, b. kamyonda yüzde 6, otobüste yüzde 5 oranlarında artı ve midibüste yüzde 13, kamyonette yüzde 7 oranlarında azalma kaydetti. - İSTANBUL