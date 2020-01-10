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Otomotiv tedarikçileri daha fazla finansal destek istiyor

Küresel ölçekte otomotiv endüstrisinin içinde bulunduğu hızlı dönüşümü tedarik sanayii açısından 'yıkıcı dönüşüm' olarak tanımlayan OİB Başkanı Baran Çelik, tedarik sanayinin finansal olarak daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

10.01.2020 08:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:02
Otomotiv tedarikçileri daha fazla finansal destek istiyor

Küresel ölçekte otomotiv endüstrisinin içinde bulunduğu hızlı dönüşümü tedarik sanayii açısından 'yıkıcı dönüşüm' olarak tanımlayan OİB Başkanı , tedarik sanayinin finansal olarak daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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