Otomotiv tedarikçileri daha fazla finansal destek istiyor

10.01.2020 08:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:02

Küresel ölçekte otomotiv endüstrisinin içinde bulunduğu hızlı dönüşümü tedarik sanayii açısından 'yıkıcı dönüşüm' olarak tanımlayan OİB Başkanı Baran Çelik, tedarik sanayinin finansal olarak daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi.