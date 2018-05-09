Otomotiv Sektörü Yeni Rekora Hazırlanıyor

ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, otomotiv sektöründe Avrupa pazarlarındaki toparlanmanın devam ettiğini belirterek, "İhracat ve üretim açısından rekorların kırıldığı geçen seneden bir miktar daha iyi bir yıl olma ihtimali çok yüksek." dedi.