Taşıt İthalatında Emeklilik Belgesi Düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı'nın geçici ithal edilen kara taşıtlarına ilişkin gümrük genel tebliğinde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mevcut hükümlere göre, yurt dışından emekli olanlara (malulen emekliler ve ön emeklilik hakkı kazananlar dahil) emeklilik belgesi ibraz etmek koşuluyla taşıtları için 730 gün süre tanınıyor.

Değişiklikle emeklilik belgesinin tanımı yeniden belirlendi. Çalışmaya bağlı olarak ilgili ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına göre düzenlenen belge ve bunun elçilik, konsolosluk veya noter onaylı Türkçe tercümesi kabul edilecek. Ayrıca, turistik kolaylıklarla geçici ithal edilen araçlar, hak sahibinin ikamet yeri Türkiye dışında bulunan eşi veya akrabası tarafından kullanılabilecek. Hak sahibinin araçta bulunması şartıyla, ikamet yeri yurt dışında olan diğer kişiler de aracı kullanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi