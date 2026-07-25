Yeni ÖTV Düzenlemesi: Binek Otomobillerde Asgari 100 Bin TL

Binek otomobiller ve belirli elektrikli motosikletler için asgari Özel Tüketim Vergisi uygulaması başlıyor. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeye göre, oransal hesaplama sonucu ortaya çıkan ÖTV, binek otomobillerde 100 bin TL'nin, L sınıfı elektrikli araçlarda ise 30 bin TL'nin altında olamayacak.

Düzenleme, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'nun 87.03 numarası kapsamındaki araçları etkiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi