Volvo 2030'a kadar 13 yeni model geliştirecek

Volvo 2030'a kadar 13 yeni model geliştirecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Volvo, karlılığını artırmak ve küresel pazar payını iki katına çıkarmak için 2030'a kadar 13 tamamen yeni model geliştirecek. Modellerden yedisi Batı pazarlarında, altısı Çin'de satılacak; elektrikli ve hibrit seçenekler sunulacak.
Volvo, karlılığını artırmayı ve küresel pazar payını iki katına çıkarmayı hedefleyerek 2030 yılına kadar 13 tamamen yeni model geliştireceğini açıkladı.
Elektrikli ve hibrit motor seçenekleri sunacak araçlardan yedisi Avrupa ve Kuzey Amerika dahil Batı pazarlarında, altısı ise Çin pazarına özel olarak satışa sunulacak.
Kaynak: Haber Merkezi