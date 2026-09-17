Haberler

Volvo 2030'a kadar 13 yeni model geliştirecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Volvo 2030'a kadar 13 yeni model geliştirecek
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Volvo, karlılığını artırmak ve küresel pazar payını iki katına çıkarmak için 2030'a kadar 13 tamamen yeni model geliştirecek. Modellerden yedisi Batı pazarlarında, altısı Çin'de satılacak; elektrikli ve hibrit seçenekler sunulacak.

Volvo, karlılığını artırmayı ve küresel pazar payını iki katına çıkarmayı hedefleyerek 2030 yılına kadar 13 tamamen yeni model geliştireceğini açıkladı.

Elektrikli ve hibrit motor seçenekleri sunacak araçlardan yedisi Avrupa ve Kuzey Amerika dahil Batı pazarlarında, altısı ise Çin pazarına özel olarak satışa sunulacak.

Kaynak: Haber Merkezi
Köpek balıkları bile ona engel olamadı! Türk yüzücü Eda Savcıgil'in yeni hedefi çok büyük

Dünya Eda'yı konuşacak! Köpek balıkları bile ona engel olamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak

Beştepe seçim için en net tarihi verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Kurtlar Vadisi'ndeki 'Muhsin Yazıcıoğlu' detayı yeniden gündem oldu

Vadi'deki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor

Uçum'dan kritik açıklama! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Eskişehir'de oto galerisinde çıkan kavgada öldürüldü! Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri öz ağabeyi

Galerisinde bıçaklanarak can verdi! Şüphelilerden biri öz ağabeyi
Türk tırı, İtalya'da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi

6 milyon euroluk vurgun yapacaklardı, başaramadılar
Ustalığa terfi eden gence akılalmaz kutlama: Başından aşağı ne buldularsa döktüler

Bu nasıl mutlu son: Ustalığa geçtiğine bin pişman oldu
9 gollü maç sonrası Livakovic krizi! Flick'ten olay yanıt

9 gollü maç sonrası olan Livakovic'e oldu