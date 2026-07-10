Haberler

Volkswagen'in Yeniden Yapılandırma Planı İşçi Temsilcilerinin Direnciyle Durdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Volkswagen'in geniş çaplı yeniden yapılandırma planı, işçi temsilcilerinin karşı çıkmasıyla durduruldu. Şirket, işten çıkarma ve fabrika kapatma yerine küresel üretim kapasitesini azaltma ve markaların model sayısını yarıya indirme kararı aldı.

Volkswagen'in geniş çaplı yeniden yapılandırma planı, işçi temsilcilerinin karşı çıkması nedeniyle durduruldu. Şirket, işten çıkarma ve fabrika kapatma gibi sert önlemler yerine, dünya genelindeki üretim kapasitesini azaltmaya ve grup bünyesindeki markaların model sayısını yarı yarıya düşürmeye yönelme kararı aldı.

Kaynak: Haber Merkezi
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan, futbolcularının adeta pestilini çıkardı

Bu hale gelmelerinin sebebi Arda Turan
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı
Almanlar artık İsrail'in soykırımını protesto edemeyecek! İsrail'in var olma hakkını inkar edenlere 5 yıl hapis geliyor

Almanlar artık İsrail'in soykırımını protesto edemeyecek!
Hayali gerçek oldu! İşte Jorge Jesus'un yeni adresi

Hayalini kurduğu takımın başına geçti
Şizofreni hastasının odasından çıkan dehşet: Deneyimli doktor donakaldı!

Şizofreni hastasının odasından çıkan dehşet: Doktor donakaldı!
Kanada'yı 10 yıl boyunca yöneten Justin Trudeau, sevgilisi Katy Perry’nin TikTok tanıtımında zıp zıp zıpladı

10 yıl boyunca ülke yönetti, şimdi sevgilisinin klibinde zıplıyor

Restoranda skandal görüntü! Çalışan tavuk derisini ayaklarıyla ezdi

Restoranda skandal! Görüntüleri izleyen ekipler harekete geçti