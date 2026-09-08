Volkswagen Grubu Ducati'yi satıyor mu? Döllner'den net açıklama

Volkswagen Grubu'nun yeniden yapılandırma sürecinde Ducati'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Audi CEO'su Gernot Döllner, grubun portföy değerlendirmesinde Ducati'nin de yer aldığını ancak henüz kesin bir satış kararı alınmadığını açıkladı.

Bloomberg Intelligence analisti Michael Dean, Bologna merkezli Ducati'nin piyasa değerinin yaklaşık 1,25 milyar euro olabileceğini belirtti. Volkswagen Grubu ise rekabet gücünü artırmak amacıyla iş ve holding portföyünün yaklaşık üçte bir oranında küçültülmesini öngören yeniden yapılandırma planını onayladı; 600 şirket arasında Ducati de değerlendirmeye alındı.

Ducati, 2012 yılında Audi tarafından Volkswagen Grubu bünyesine katılmıştı. 2017'de satış ihtimali değerlendirilmiş ancak Alman işçi temsilcilerinin karşı çıkmasıyla süreç ilerlememişti. Marka, 2020'den bu yana MotoGP takımlar şampiyonasında üst üste altı kez zirvede yer aldı. Yıllık yaklaşık 50 bin motosiklet satışı yapan Ducati, geçen yıl 925 milyon euro gelir ve 52 milyon euro faaliyet karı elde etti.

Kaynak: Haber Merkezi