Volkswagen'den dev yeniden yapılanma: 100 bin kişi işten çıkarılacak

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu, uzun süredir tartışılan 'Gelecek Planı 2030' yeniden yapılanma paketini oy birliğiyle kabul etti. Şirket, maliyet azaltma hedefleri doğrultusunda daha önce planlanan 50 bin kişilik işten çıkarmaya ek olarak 50 bin kadrosunun daha kaldırılacağını duyurdu. Yönetim pozisyonları da dahil bu kesintilerle birlikte 2030 yılına kadar toplam istihdam azaltımı altı haneli rakamlara ulaşacak.

Volkswagen henüz marka bazında dağılımı açıklamadı. Ancak ağustos ayında çalışanlara iletilen belgeye göre kesintilerin yaklaşık yarısı Almanya'daki kadroları etkileyecek. Şirket ayrıca stratejik olmayan faaliyet alanlarının yaklaşık üçte birini elden çıkarmayı veya yeniden yapılandırmayı planlıyor. CEO Oliver Blume durumu 'kritik' olarak nitelendirdi.

Ürün tarafında ise büyük sadeleşmeye gidilecek. Volkswagen, 2035'e kadar model yelpazesini yüzde 50, paket ve donanım opsiyonlarındaki karmaşıklığı ise yüzde 75 azaltmayı hedefliyor. Mühendislik ve pazarlama bütçeleri yüksek satışlı modellere kaydırılacak. Bu durum Emden, Zwickau, Hanover ve Neckarsulm fabrikalarındaki üretimleri riske atıyor. Bu tesislerde Audi A5, A6, A8, E-Tron GT, Q4 E-Tron, Cupra Born ve Volkswagen ID serisi gibi modeller üretiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi