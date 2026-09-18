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Volkswagen'de Seat belirsizliği: Yeni yatırımlar durduruldu

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Volkswagen'de Seat belirsizliği: Yeni yatırımlar durduruldu
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Küresel otomotivde maliyet artışı ve Çinli üreticilerin yükselen rekabeti, Seat'ın geleceğini yeniden tartışmaya açtı; markaya yönelik yeni model yatırımları durdurulurken ürün gamının zamanla sonlandırılması planlanıyor.

Küresel otomotiv pazarında maliyetlerin yükselmesi ve Çinli üreticilerin rekabet gücünü artırması, Volkswagen bünyesindeki Seat'ın geleceğini yeniden gündeme getirdi.

İspanyol markasına yönelik yeni model yatırımlarının durdurulması ve mevcut ürün gamının zamanla sona erdirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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