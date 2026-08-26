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VW CEO'sundan Emden'de: Yolculuk Bitmedi

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Volkswagen CEO'su Oliver Blume, kapanma riskiyle karşı karşıya olan Emden fabrikasında işçilere teşekkür etti ancak maliyet kesintilerinin yetersiz olduğunu, işçilik giderlerinin Avrupa'daki rakiplerinin iki katından fazla olduğunu söyledi.

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, kapanma tehdidi altındaki beş Alman tesisinden biri olan Emden'deki işçi toplantısında, maliyet kesme çabalarından dolayı personele teşekkür etti ancak daha fazlasının yapılması gerektiğini vurguladı. Blume, 'Bu yolculuk bitmedi. Çünkü kendimizi yalnızca kendi geçmiş performansımızla ölçmüyoruz. Kendimizi Avrupa'nın en iyi lokasyonlarıyla karşılaştırıyoruz' dedi.

Ayrıca, işçilik maliyetlerinin bugün benzer Avrupa lokasyonlarının iki katından fazla olduğunu ve fabrika maliyetlerinde diğer tesislerin hala önemli ölçüde daha ucuz olduğunu belirten Blume, 'Bu bir eleştiri değil - kendimizi ölçmemiz gereken gerçekliktir' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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