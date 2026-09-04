Volkswagen'den 50 Bin Kişilik Ek İşten Çıkarma Planı Onayı

Volkswagen'in denetim kurulu Perşembe günü, tarifeler, kapasite fazlası ve agresif Çinli rakiplerle mücadele amacıyla 50 bin kişilik ek işten çıkarma öngören dönüşüm planını onayladı. Şirketin 89 yıllık tarihindeki en kapsamlı yeniden yapılanma olan plan, önümüzdeki on yıl içinde model üretimi sona erecek dört Alman fabrikası için alternatiflerin araştırılmasını da içeriyor.

Anlaşma, yönetimin işçilere ve şirketin ikinci büyük hissedarı Aşağı Saksonya'ya karşı planlarını dayatmak için düşündüğü olağanüstü genel kurul senaryosunu rafa kaldırarak sendikalarla büyük bir çatışmayı da önledi. Anlaşma, Volkswagen'in konglomera yapısının sadeleştirilmesini ve sendikalar ile Aşağı Saksonya'nın çoğunluğu elinde tuttuğu denetim kurulunun kilit kararlar üzerindeki etkisinin sınırlandırılmasını sağlayacak.

CEO Oliver Blume yaptığı açıklamada, 'Bu, Volkswagen Grubu'nun geleceği için güçlü bir sinyal. Tüm çalışanlarımıza, ortaklarımıza ve dünya çapındaki endüstriyel işlere karşı sorumluluk alıyoruz' dedi.

Haberin ardından Frankfurt borsasında işlem gören Volkswagen hisseleri yüzde 7,9 değer kazandı. Bu durum, kaynaklara göre Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisinde benzeri görülmemiş bir krize dönüşebilecek olaylara ilişkin rahatlamayı yansıtıyor.

Sektör analisti Ferdinand Dudenhoeffer, önümüzdeki 10 ay içinde Emden, Zwickau, Neckarsulm ve Hannover'deki Volkswagen fabrikalarının geleceğiyle ilgili tartışmaların yaşanacağını, bu tesislerin 2031'den itibaren kademeli olarak üretimden çekileceğini söyledi.

Anlaşma, yönetim kurulu ve çoğunluk sahibi Porsche SE'yi sendikalar ve Aşağı Saksonya ile karşı karşıya getiren haftalarca süren gergin müzakerelerin ardından geldi. Volkswagen'in binek araç ve bileşen işletmelerinin ayrıştırılması fikri artık dile getirilmiyor.

Dudenhoeffer, 'Bir ölçüde sükunet geri dönüyor, ancak bu 'barış'tan çok uzak. Siyasette buna 'ateşkes' denir. Bu iyi bir şey, çünkü artık odak işe çevrilebilir' dedi.

'Gelecek Planı', Volkswagen'in ABD ithalat tarifeleri ile bir zamanlar grubun nakit ineği olan dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin'deki zayıf piyasa arasında sıkıştığı bir dönemde geliyor. Volkswagen, 'küresel işgücü kapasitesinde daha fazla temel ayarlama' yapılması gerektiğini ve bunun, halihazırda devam eden 50 bin kişilik işten çıkarmaya ek olarak dünya çapında yaklaşık 50 bin pozisyonun azaltılmasını içereceğini açıkladı. Şirket, iş gücü azaltımının zamanlaması veya kesintilerin markalar ve bölgeler arasında nasıl dağıtılacağı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Kaynak: Haber Merkezi