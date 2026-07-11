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2026 İlk Yarıda Otomotiv Üretimi ve İhracatı Geriledi, Pazarda Düşüş Devam Ediyor

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OSD verilerine göre, 2026 ocak-haziran döneminde Türkiye otomotiv üretimi yıllık yüzde 6 azalarak 663 bin 397 adet oldu. Otomobil üretimi yüzde 16 düşerken, ihracat adet bazında yüzde 12 geriledi. Buna karşın dolar bazında ihracat yüzde 4 artarak 20,8 milyar dolara ulaştı.

OSD tarafından açıklanan verilere göre, 2026 yılının ocak-haziran döneminde Türkiye otomotiv sanayisinin toplam üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 gerileyerek 663 bin 397 adet oldu. Otomobil üretimi yüzde 16 düşüşle 368 bin 480 adede indi. Traktör üretimi dahil toplam üretim ise 673 bin 611 adet seviyesine yükseldi. Ticari araç üretiminde artış görülürken, kapasite kullanım oranı yüzde 62 olarak gerçekleşti.

İhracat tarafında, adet bazında toplam otomotiv ihracatı yüzde 12 azalarak 462 bin 552 adet olurken, otomobil ihracatı yüzde 27 geriledi. Buna karşın ticari araç ihracatı yüzde 8, traktör ihracatı yüzde 26 arttı. Dolar bazında ise toplam ihracat yüzde 4 artarak 20,8 milyar dolara ulaştı. Otomotiv sanayi, sektörel ihracatta yüzde 17,5 payla ilk sıradaki yerini korudu.

Pazar verilerine göre, 2026 ilk yarıda toplam pazar yüzde 8 daralarak 577 bin 583 adet oldu. Otomobil pazarı yüzde 10, ticari araç pazarı ise yüzde 3 geriledi. Yerli araç payı otomobilde yüzde 35, hafif ticari araçta yüzde 23 olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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