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Dijital ilan denetiminde 434 bin TL ceza

Dijital ilan denetiminde 434 bin TL ceza
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Ticaret Bakanlığı, konut ve araç satışı yapan internet sitesine yönelik denetimde mevzuata aykırılıklar tespit etti. Şirkete, 6 ay 6 bin kilometre kuralının ihlali ve fiyat şişirme dahil çeşitli nedenlerle 434 bin 860 TL idari para cezası kesildi. Denetimler kararlılıkla sürecek.

Ticaret Bakanlığı, dijital ortamdaki denetimlerine aralıksız devam ediyor. Konut ve araç satışı üzerine faaliyet gösteren bir internet sitesindeki ilanlar incelendi ve mevzuata aykırı davranan şirkete idari para cezası kesildi.

Bakanlık yetkilileri, yapılan incelemelerde iş yeri adres değişikliğini bildirmeme, taşıt teslim belgesi düzenlememe, haksız ticari uygulama, 6 ay 6 bin kilometre kuralını ihlal ve fiyat şişirme gibi çeşitli ihlaller tespit edildiğini açıkladı. Bu kapsamda şirkete toplam 434 bin 860 TL ceza uygulandı.

Bakanlık, hem sahadaki hem de dijital platformlardaki denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ve tüketici mağduriyetine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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