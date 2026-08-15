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Tesla İlanına Cüzdan Yakan Cezal

Tesla İlanına Cüzdan Yakan Cezal
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Bir internet sitesinde yer alan Tesla model bir aracın sıfır satış fiyatının üzerinde satışa çıkarılması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Şikayet üzerine yapılan denetimde, ilgili şirkete yaklaşık 434 bin 860 lira idari para cezası kesildi.

Bir internet sitesinde Tesla model bir araç, sıfır satış fiyatından daha yüksek bir fiyata satışa çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı, bu ilanla ilgili denetim başlattı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'a iletilen şikayet üzerine harekete geçildi. Şikayet metninde, aracın sıfır satış rakamının üzerinde satıldığı belirtildi.

Denetim sonucunda şirkete yaklaşık 434 bin 860 lira idari para cezası kesildi. Kaplan, iş yerine gerekli cezaların uygulandığını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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